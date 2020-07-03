Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
03.07.2020 - 13:47 | | İZMİR (AA)

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
ABONE OL

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top çalışması gerçekleştirdi. Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut'un takımdan ayrı çalıştığı Göztepe'de dünkü antrenmanda sakatlanan ve sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar da antrenmanda yer almadı.

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Sarı-kırmızılı ekip, bugün hava yoluyla İstanbul'a gidecek. Ülker Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak Fenerbahçe-Göztepe maçında, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Öte yandan, Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerinin kulübe ziyarette bulunduğu belirtildi.

Kulübün yıl dönümü kutlamalarında havai fişek kullanılmaması için kulübe yaptığı başvuru olumlu karşılanan HAYTAP'ın İzmir Temsilcisi Esin Önder, bu nedenle kulüp başkan vekili Talat Papatya'ya bir plaket verdi.

  

Skorer Mutfak - 3 Temmuz 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gençlerbirliği'nde yeni Mert Çetin: Arda Kızıldağ
    Gençlerbirliği'nde yeni Mert Çetin: Arda Kızıldağ
  2. Kızılyıldız mts, Corey Walden'ı transfer etti
    Kızılyıldız mts, Corey Walden'ı transfer etti
  3. Emre Belözoğlu: Fenerbahçe camiasının destansı bir mücadelesi var
    Emre Belözoğlu: Fenerbahçe camiasının destansı bir mücadelesi var
  4. FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu
    FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu
  5. Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek'in görevine son verdi
    Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek'in görevine son verdi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ahmet Nur Çebi: İbra edilmemem için kampanya var

Ahmet Nur Çebi: İbra edilmemem için kampanya var

Ali Koç: Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir. Şike yapmamıştır, asla da yapmaz"

Ali Koç: Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir. Şike yapmamıştır, asla da yapmaz"

Son dakika | Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı

Son dakika | Başakşehir, Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan fikstür tepkisi

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan fikstür tepkisi

Sıradaki Haber