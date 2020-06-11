Son olarak 17 Mart'ta Ã‡aykur Rizespor'la karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen 37 puanlÄ± ligin Ä°zmir temsilcisi GÃ¶ztepe, evinde 53 puanlÄ±Â lider Trabzonspor'u konuk edecek. GÃ¼rsel Aksel StadÄ±'nda Zorbay KÃ¼Ã§Ã¼kÃ¼n yÃ¶neteceÄŸi maÃ§ saat 21.00'de baÅŸlayacak. MÃ¼cadele, pandemi dolayÄ±sÄ±yla seyircisiz olarak oynanacak. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda sakat ve cezalÄ± oyuncu bulunmazken, yÃ¶netimin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±, "Seni yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±k" kampanyasÄ±yla stada giremeyecek taraftarlarÄ±n lisanslÄ± formalarÄ± tribÃ¼nlerde yer alacak.

SÄ±kÄ± saÄŸlÄ±k tedbirleri arasÄ±nda oynanacak mÃ¼cadelede 12 basÄ±n mensubu, 8 foto muhabir ve 10 yÃ¶netici yer alacak. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izleyecekler maÃ§tan 30 dakika Ã¶nce stada alÄ±nacak. AsansÃ¶rlerin kullanÄ±lmayacaÄŸÄ± statta herkese ateÅŸ Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yapÄ±lacak. AteÅŸi 38 ve Ã¼zeri Ã§Ä±kanlar mÃ¼sabakaya alÄ±nmayacak. MaÃ§tan 2 gÃ¼n Ã¶nce koronavirÃ¼s testinden geÃ§en emniyet, stat gÃ¶revlileri, basÄ±n mensuplarÄ± ve yÃ¶neticiler maske takacak ve sosyal mesafe kuralÄ±na gÃ¶re tribÃ¼n ve sahada yer alacak. GÃ¶ztepeli ve Trabzonsporlu futbolcular ve teknik ekip yedek kulÃ¼belerinde 2 koltuk mesafesi bÄ±rakarak oturacak.

GÃ¼rsel Aksel StadÄ±'nda hafta boyunca hummalÄ± bir ÅŸekilde dezenfekte Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Trabzonspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi tribÃ¼ndeki tÃ¼m koltuklar, soyunma, hakem ve doping kontrol odalarÄ±, yedek kulÃ¼beleri, otopark, salonlar, bÃ¼feler ve lavabolar temizlendi. Stada yalnÄ±zca koronavirÃ¼s testi negatif Ã§Ä±kan yÃ¶neticiler, emniyet mensuplarÄ±, kulÃ¼p personeli, itfaiye ekibi ve basÄ±n mensuplarÄ± alÄ±nacak. StadÄ±n Ã§evresine taraftarlarÄ±n da yaklaÅŸtÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. GÃ¶ztepe'nin sahaya Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, Wilczek 11'iyle Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.

14 HAZÄ°RAN Ä°Ã‡Ä°N GERÄ° SAYIM

DiÄŸer taraftan GÃ¶ztepeÂ kuruluÅŸunun 96'ncÄ±Â yÄ±lÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in geri sayÄ±ma geÃ§ti. Her 14 Haziran tarihinde bÃ¼yÃ¼k coÅŸkuyla doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bu yÄ±l koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle sadece GÃ¼rsel Aksel StadÄ±'nda sÄ±nÄ±rlÄ± organizasyon yapacak. TaraftarlarÄ±n bu kez sahilde toplanmayacaklarÄ± ve meÅŸale ÅŸov gerÃ§ekleÅŸtirmeyecekleri ifade edildi. Statta ise BaÅŸkan Mehmet Sepil ve yÃ¶neticilerin yer alacaÄŸÄ±, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve koronavirÃ¼sÃ¼ atlatan bir taraftarla birlikte meÅŸale yakacaklarÄ± ifade edildi. GÃ¶ztepe'nin kutlamalarla ilgili flaÅŸ bir karar daha aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Hayvan HaklarÄ± Federasyonu Ä°zmir Temsilcisi Esin Ã–nder'in BaÅŸkan Sepil'e bir mektup yazdÄ±ÄŸÄ± ve havai fiÅŸeklerin canlÄ±lara zarar verdiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Bunun Ã¼zerine yÃ¶netimin havai fiÅŸek gÃ¶sterisi yapmayacaÄŸÄ± bildirildi. GÃ¶ztepe'nin havai fiÅŸek yerine Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶sterisi organize edeceÄŸi vurgulandÄ±.

Â

Â