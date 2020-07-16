Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana pas çalışmasıyla başlayan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Galatasaray karşılaşması öncesinde bugün Kovid-19 testi olan Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.