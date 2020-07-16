16.07.2020 - 14:04 | | İZMİR (AA) -
Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
Süper Lig'in 33. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana pas çalışmasıyla başlayan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Galatasaray karşılaşması öncesinde bugün Kovid-19 testi olan Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.