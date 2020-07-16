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16.07.2020 - 14:04 | |   İZMİR (AA) -

Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 33. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
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Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana pas çalışmasıyla başlayan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Galatasaray karşılaşması öncesinde bugün Kovid-19 testi olan Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.

Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Skorer Mutfak - 16 Temmuz 2020
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