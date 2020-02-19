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19.02.2020 - 16:51 | | İZMİR (AA) -

Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Atınç Nukan'ın yer almadığı idmanda, tedavileri devam eden Andre Poko, Ege Özkayımoğlu ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

 

Futbolcular öğrencilerle bir araya geldi

Göztepeli futbolcular Halil Akbunar, Serdar Gürler ve Soner Aydoğdu, "Göztepe Sevgisi Aşılıyoruz Projesi" kapsamında Menderes Gazi İlkokulunda öğrencilerle buluştu.

Yöneltilen sorulara cevap veren futbolcular, söyleşinin ardından öğrencilere takımın amblemini taşıyan armağanlar dağıttı.

Skorer TV Özel | Serdar Sarıdağ
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