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15.10.2020 - 15:42 |

Göztepe, İzmir’de Fenerbahçe’ye kaybetmiyor

Süper Lig’de bu sezon çıktığı 4 karşılaşmadan 1 galibiyet, 3 beraberlik alarak 6 puan toplayan Göztepe, pazar günü yeni evi Gürsel Aksel’de ilk kez ağırlayacağı Fenerbahçe’ye İzmir’de 19 yıldır kaybetmiyor.

Göztepe, İzmir’de Fenerbahçe’ye kaybetmiyor
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Berke Mangır - Milliyet Ege Özel

2001-2002 sezonunda rakibini İzmir Atatürk Stadı’nda ağırlayan sarı kırmızılılar, karşılaşmadan 5-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Diğer sezon rakibiyle 1-1 berabere kalan Göztepe, bu tarihten itibaren Süper Lig’e veda ederek alt liglerde mücadele etmek zorunda kalmıştı. 14 yıl sonra Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren İzmir temsilcisi, 2017-2018 sezonunda ligi Fenerbahçe maçı ile açmış, 2-2 sona eren mücadeleden 1 puan almıştı

2018-2019 futbol sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Göz Göz, ligde ilk iki maçını kaybettikten sonra üçüncü hafta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda ağırladığı sarı lacivertlileri Halil Akbunar’ın uzak mesafeden attığı golle yenmeyi başararak taraftarına sevinç yaşatmıştı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe sınavını yine Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda veren Göztepe, maçta rakibine Castro ve Alpaslan Öztürk ile iki kez üstünlük kurmasına rağmen yediği iki gol sonrası beraberliğe razı olmuştu.

Fenerbahçe'yi ilk defa kendi evi Gürsel Aksel’de ağırlamaya hazırlanan sarı kırmızılılar, dördüncü kez karşılaşacak olduğu rakibi karşısında İzmir’deki yenilmezliğini sürdürmek istiyor. 18 Ekim Pazar günü saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. 

 

Göztepe, İzmir’de Fenerbahçe’ye kaybetmiyor
     

 

 

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