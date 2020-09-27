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27.09.2020 - 14:05 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Göztepe kaçırdıklarına yandı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan Göztepe hem son dakikada yediği gole hem de kaçırdıklarına yandı.

Göztepe kaçırdıklarına yandı
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Rakibi karşısında ilk yarıyı yenik kapatmasına rağmen pes etmeyen ve ikinci devrede Soner ile Ideye'nin golleriyle 2-1'i bulan sarı-kırmızılılar 90+1'inci dakikada penaltıya engel olamadı. Tam galibiyet sevinci yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılı futbolcular Maxim'in golüyle adeta kahroldu. Göztepe 2-1'lik skoru yakaladıktan sonra ise net fırsatları harcadı. Ancak oyanan futbol ve gösterilen mücadele az da olsa takıma teselli verdi. 

Teknik direktör İlhan Palut Gaziantep FK karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Genç teknik adam, "Kendi sahamızda kazanmak için çıktığımız bir karşılaşmaydı. Rakibimizin zaaflarını ve artı yönlerini iyi analiz etmiştik ama daha maçın başında istemediğimiz bir gol yedik. Oyuncularım bu gole rağmen bocalamadılar. Özellikle ilk yarının son bölümünde baskı kurarak pozisyonlar yakaladılar ama ilk 45 dakikalık bölümde beraberlik golünü bulamadık" dedi. 

“HATALARIMIZDAN DERS ALACAĞIZ” 
İkinci yarıda maçı çevirdiklerini anlatan İlhan Palut, "İkinci yarıda üçüncü bölge etkinliği katmamız gerektiğini konuştuk ve nitekim ikinci yarının ilk bölümünde maçı çevirdik, skoru 2-1'e getirdik. Bundan sonraki süreçte rakibimizin bir pozisyonu olmazken biz rakip sahada büyük boşluklar yakaladık ama son tercihleri bir türlü doğru yapamadık ve skoru arttıramadık. Bu durum rakibimizi sürekli oyunun içinde tuttu. Son dakikada bir karambol pozisyonunda oluşan penaltıyla da sahadan beraberlikle ayrıldık. Çevirdiğimiz bir maçı, özellikle farkı arttırabileceğimiz bir maçı berabere bitirdiğimiz için üzgünüz. Hatalarımızı en aza indirip yolumuza devam edeceğiz" yorumunu yaptı. 

Göztepe kaçırdıklarına yandı

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