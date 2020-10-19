Göztepe kalecisi İrfan Can farkı engelledi!

Geçen sezon Adanaspor’da forma giyen bu sezon ise Göztepe’ye transfer olan İrfan Can Eğribayat, Beto’dan kaleyi devralmıştı.

Henüz 22 yaşında olan İrfan, Fenerbahçe mücadelesinin özellikle ikinci yarısında yaptığı kurtarışlarla sarı-lacivertlilerin farkı açmasını engelledi.

Samatta ve Cisse ve Caner'e gol izni vermeyen genç eldiven, 8 şutun 5’ini kurtararak karşılaşmayı bitirdi.