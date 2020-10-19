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19.10.2020 - 08:28 |

Göztepe kalecisi İrfan Can farkı engelledi!

Göztepe’ye bu sezon transfer olan 22 yaşındaki file bekçisi, özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Geçen sezon Adanaspor’da forma giyen bu sezon ise Göztepe’ye transfer olan İrfan Can Eğribayat, Beto’dan kaleyi devralmıştı.

Henüz 22 yaşında olan İrfan, Fenerbahçe mücadelesinin özellikle ikinci yarısında yaptığı kurtarışlarla sarı-lacivertlilerin farkı açmasını engelledi.

Samatta ve Cisse ve Caner'e gol izni vermeyen genç eldiven, 8 şutun 5’ini kurtararak karşılaşmayı bitirdi.

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Göztepe kalecisi İrfan Can farkı engelledi

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