Göztepe kaybetmez

1.35 Y.Malatya-Göztepe 0-2

Karagümrük karşısında 4. dakikada geriye düştükten sonra bir türlü toparlanamayan Yeni Malatya sezonu 3-0’lık mağlubiyetle açarak hayal kırıklığı yarattı. Adem Büyük’ün dönüşü özellikle ileri uçta ev sahibine biraz güç katabilir. Ancak karşılarında ilk maçını 5-1 kazanan ve averajla liderlik koltuğuna oturan moralli Göztepe var. İzmir temsilcisi, sahasında kazanarak toparlanmak isteyen Malatya’dan en az bir puan alacaktır.

1.75 B.Münih-Schalke KGY

Almanya’da yeni sezon dev bir maçla açılıyor, geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, Schalke 04’ü konuk ediyor. Bayern zaten çok güçlü olan kadrosuna bir de City’den 45 milyon euroya Leroy Sane’yi alarak takviye yaptı. Konuk takım ise geçen sezon ligin hayalkırıklığı yaratan ekipleri arasında. Zar zor ligde kaldılar desek abartmış olmayız. Açılış maçında Bayern favori, fakat düşük oranı nedeniyle galibiyete oynamak pek mantıklı değil. Bu yüzden karşılıklı gol yok seçeneği değerlendirilebilir.

1.50 Guimares-Belenenses 2.5 üst

Portekiz de yeni başlayan liglerden biri. Geçen sezonu 7. sırada bitiren ve ilk 4 mücadelesini sezon boyunca sürdüren Guimaraes sahasında oynayacağı maçı kazanarak galibiyetle başlamak istiyor. Ev sahibi takımda yeni dönemde tanıdık bir isim olacak. Ricardo Quaresma artık Guimaraes için mücadele edecek.