26.02.2020 - 14:39 | | AA
Göztepe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda Andre Poko ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.