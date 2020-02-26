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26.02.2020 - 14:39 | | AA

Göztepe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Göztepe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda Andre Poko ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

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Göztepe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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