KoronavirÃ¼s (covid 19) salgÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden tÃ¼m maÃ§larÄ±n ertelenmesinin ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na pazartesi gÃ¼nÃ¼ gruplar halinde Urla Adnan SÃ¼vari Tesisleri'nde baÅŸlayan GÃ¶ztepe'de gelecek sezon iÃ§in yeni golcÃ¼ listesi geniÅŸledi.

Ä°ngiliz forveti Cameron Jerome ile yola devam etmeyecek sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±larda Lokomotiv Moskova'dan Portekizli golcÃ¼ Eder ve Udinese'den PolonyalÄ± santrfor Teodorczyk'in ardÄ±ndan Ä°talya Seri A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Khouma Babacar da gÃ¼ndeme geldi.

Az ama Ã¶z transfer yapmayÄ± planlayan BaÅŸkan Mehmet Sepil'in kaliteli bir golcÃ¼yÃ¼ takÄ±ma kazandÄ±racaÄŸÄ± bildirildi. Eder, Teodorczyk ve Babacar gibi isimlerle ilgilenen GÃ¶ztepe'de listenin geniÅŸlemesi bekleniyor. Ä°lk olarak Ä°talya'nÄ±n kÃ¶klÃ¼ kulÃ¼plerinden Fiorentina'da tanÄ±nmaya baÅŸlayan Senegalli Babacar, bu Ã¼lkede Padova, Modena, Sassuolo ve Lecce'de forma giydi. Bir dÃ¶nem Ä°spanya'nÄ±n Racing Santander takÄ±mÄ±nda da top koÅŸturan 27 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun transfer dÃ¶neminde birÃ§ok TÃ¼rk kulÃ¼bÃ¼yle ismi anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kariyerinde 252 mÃ¼sabakaya Ã§Ä±kan Babacar 69 gol attÄ±.

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