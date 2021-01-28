Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Olimpiyatlara katılan sporcu sayımızı arttırmamız lazım"

Gürsel Aksel Stadı'nda yelken şubesine sponsor olan firmalara plaket verilme törenine katılan Sepil, yaptığı konuşmada, yelkenin kulübün en eski branşlarından olduğunu söyledi.

Sepil, Göztepe'nin Türkiye'de amatör branş sayısında en fazla amatör branşa sahip kulüplerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"19 tane amatör branşımız var. Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan kulübümüzü olimpiyatlarda temsil edecek. Olimpiyatlara katılan sporcu sayımızı arttırmamız lazım. Yakın gelecekte yelken şubemizden de önemli başarılar bekliyoruz. Bu noktada ise sponsorların varlığı çok önemli. Onlar biliyorum ki bu işi gönülden yapıyorlar kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların verdiği destek gibi ulusal firmaların da bu tarz amatör branşlara desteklerinin sürmesini diliyorum."

Yelken Şubesi Sorumlusu Hakan Yenigün de şubelerinin son 5 yılda yeni başarılar ve dünya dereceleriyle iyi bir noktaya geldiğini belirterek, "Çok daha farklı bir ivmeyle yeni bir rotaya doğru ilerliyoruz. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan, yelkenlerimizi dolduran tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından yelken şubesine destek olan sponsorlara plaketleri verildi.

"Transfer konusunda kesin bir kararımız yok"

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, transfer yapıp yapmayacakları konusunda henüz karar vermediklerini belirtti.

Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarların forvet transferi istemelerinin gayet doğal olduğunu belirterek, "Ben de taraftar olsam, başkandan forvet transferi isterdim." dedi.

Transfer yapabilmeleri için bazı şartların oluşması gerektiğini kaydeden Sepil, "Şu ana kadar transferi, eksik gördüğümüz yerlere, gerekli olduğu düşüncesiyle yaptık." ifadelerini kullandı.

Transfer döneminin devam ettiğini hatırlatan Sepil, "Son günler daha hareketli olabilir. Fırsat transferi oluşursa, bunu yapabiliriz. Transfer konusunda şu an kesin bir kararımız yok." diye konuştu.

Başkan olarak kulübün geleceğini düşünmesi gerektiğini kaydeden Mehmet Sepil, "Hep bunu düşünüp hareket etim. Bunu da değiştirmeyeceğim. Örnekleri Türk futbolunda çok mevcuttur. Her zaman takdir ettiğim, Türk futbolu için önemli bulduğum Eskişehirspor örneği var. Bugün Eskişehirspor gibi camiaların yaşadıkları, benim için üzüntü kaynağı. Aynı duruma Göztepe'nin düşmesine asla izin vermem, taviz de vermem." şeklinde konuştu.

Sepil, takım olarak gol konusunda sıkıntılı olduklarını düşünmediğini aktarıp, ligde 6 takımın kendilerinden daha fazla gol attığını hatırlatarak, "Gol sayısı olarak yetersiz değiliz ama daha iyisi olur mu? Olur." açıklamasında bulundu.

Lamine Gasama ile ilgilenen kulüpler olduğun için kendisine gidebileceğini söylediklerini kaydeden Sepil, ancak bitmiş bir transferin olmadığını dile getirdi.

Sepil, ligde ikinci devrenin hem salgın nedeniyle hem de sıkışık maç takviminden dolayı zor geçeceğini, kulüplerin finansal olarak da zor durumda olduğunu anlattı.

Ligin ilk devresinde Türk oyunculara en fazla süre veren ekip olduklarının aktarılması üzerine Sepil, "Türk oyunculara inanıyoruz. Türk oyuncularının fazla olması takıma ayrı bir enerji getiriyor. Neticede bu kararı teknik direktör performansa göre vermek zorunda. Türk oyunculardan da dikkati çekenler var. Halil Akbunar uluslararası arenada dikkati çekmeye başladı. Aynı politikaya devam etmeye çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.