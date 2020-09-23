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23.09.2020 - 09:47 | | AA

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: İyi bir başlangıç yaptık

Süper Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: İyi bir başlangıç yaptık
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Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, liglerin ilk haftalarının zor olduğunu ifade etti.

Takımı gençleştirerek önemli bir yapılanmaya gittiklerini kaydeden Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yapılanmaya gerekirse devre arasında da devam edeceğiz. Yaş ortalamasını oldukça düşürüyoruz. Türk oyuncular daha çok rol alıyor. Türk-yabancı bizim için fark etmez ama Türk oyuncularımız özellikle geçen sene sonunda iyi bir çıkış yakalamıştı. Dolayısıyla hoca onlarla devam ediyor. Çok zor bir yıl olacak, pandemi yılı, seyircisiz futbol olacak en azından bir müddet. İyi bir başlangıç yaptık diyebiliriz ama önemlisi bundan sonrası."

- "1-2 takviye daha planlıyoruz"

Sepil, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"1-2 takviye daha planlıyoruz. Biz hangi pozisyonlara oyuncu aradığımızı baştan söylemiştik. En azından 1-2 tane daha takviye yapacağız. Ondan sonra bakacağız, giden oyuncu olabiliyor. Bu sene zor bir sene, bu seneyi başarıyla atlatmak çok önemli. Hocaya güveniyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz. Umarım iyi bir sezon geçiririz. Bütün takımlar için zor bir süreç olacak."

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Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: İyi bir başlangıç yaptık

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