Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti
02.01.2021 - 13:17 | | İZMİR (AA)

Göztepe Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti

Göztepe Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu, yaşamını yitirdi.

Göztepe Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti
ABONE OL

Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden ve daha önce Konak Belediyesi Meclis Üyesi olarak da görev yapan Kocaoğlu'nun cenazesinin 4 Ocak Pazartesi günü toprağa verileceği bildirildi.

Göztepe Kulübü, Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi

"Başımız sağ olsun. Eski başkanlarımızdan Mustafa Kocaoğlu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz."

Göztepe Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti

    Umut Nayir: Hedefim Avrupa'da devam edebilmek
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Hatayspor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçı muhtemel 11'leri
      Hatayspor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçı muhtemel 11'leri
    2. Beşiktaş'a büyük şok! Aboubakar ve Ghezzal...
      Beşiktaş'a büyük şok! Aboubakar ve Ghezzal...
    3. Göztepe'de 3 ayrılık birden!
      Göztepe'de 3 ayrılık birden!
    4. Red Bull, Futbolist takımı ile işbirliği yaptı
      Red Bull, Futbolist takımı ile işbirliği yaptı
    5. CANLI ANLATIM | BB Erzurumspor - Gaziantep FK
      CANLI ANLATIM | BB Erzurumspor - Gaziantep FK



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    CANLI | Sivasspor - Denizlispor

    CANLI | Sivasspor - Denizlispor

    Göztepe Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti

    Göztepe Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti

    Real Madrid, David Alaba ile anlaşmaya çok yakın

    Real Madrid, David Alaba ile anlaşmaya çok yakın

    Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, muhtemel 11'ler kim?

    Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, muhtemel 11'ler kim?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet