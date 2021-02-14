Göztepe - Medipol Başakşehir: 2-1

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan Göztepe-Başakşehir karşılaşmasıyla devam etti. İzmir'de oynanan mücadelede Göztepe, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Göztepe'nin gollerini Soner Aydoğdu ve Peter Zulj kaydederken, konuk ekibin tek golünü Deniz Türüç kaydetti.

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Cherif, Jahovic

Başakşehir: Mert, Muhammed, Leo, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Youssouf, Deniz, Berkay, Junior Fernandes, Enzo Crivelli

Ligde 26 puan ve averajla 12. sırada bulunan Göztepe, Ünal Karaman göreve geldikten sonra çıktığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

Son 3 maçını kaybeden ve 6 haftadır kazanamayan Medipol Başakşehir ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un Çaykur Rizespor'u yenmesiyle 24 puan ve averajla düşme hattına geriledi.

Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Göztepe, 4 gol atıp kalesinde 11 gol gördü. İzmir'deki 3 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, sadece 1 gol attığı iç sahada 7 gol yedi.