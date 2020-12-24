Göztepe nefes almak istiyor

Bu sezon ilk kez 3 maçlık yenilgi serisi alan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut, sosyal medyada ağır eleştirilerin hedefi oldu. Göz-Göz son 3 karşılaşmada kalesinde 7 gol görüp sadece 3 kez fileleri havalandırabildi. Hücum ve savunmada alarm vermeye başlayan sarı-kırmızılılarda Palutun geleceği de sorgulanmaya başlandı.

Yönetimin genç teknik adamdan rapor istediği ifade edilirken, bu hafta alınacak sonuca göre yol haritasının belirleneceği iddia edildi. Kurmayların oyuncuları da uyardığı ve bu hafta takımdan mutlak 3 puan beklediği bildirildi. Hazırlıklarını sürdüren Göztepede koronavirüs testleri pozitif çıkan kaleci İrfan, orta saha Kubilay ve santrfor Ideye Fatih Karagümrüke karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Alpaslanın durumu ise maç günü netlik kazanacak.