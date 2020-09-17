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17.09.2020 - 12:16 | | İZMİR, (DHA)

Göztepe, Nwobodo'yu İzmir'e getirdi

Süper Lig'de dış transferde son olarak Macar kaleci Balasz Megyeri ile sözleşme imzalayan Göztepe, orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo'la prensipte anlaştı.

Göztepe, Nwobodo'yu İzmir'e getirdi
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Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun İzmir'e geldiği ifade edildi.

Nijeryalı Nwobodo'nun sağlık kontrolünden geçeceği ve bir aksilik yaşanmazsa Göz-Göz'ün oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı. Nwobodo geçen sezon Ujpest'te 34 resmi maça çıkıp 3 kez fileleri sarstı.

Sarı-kırmızılı ekip daha önce transferde Burak, Kubilay, İrfan Can, Burekovic, Ideye ve Ndiaye'yi de renklerine bağladı.

Göztepe, Nwobodoyu İzmire getirdi

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