GÃ¶ztepe o gÃ¼nÃ¼ unutamadÄ±

Antalya'da 3 yÄ±l Ã¶nce EskiÅŸehirspor'la oynanÄ±p GÃ¶z-GÃ¶z'Ã¼n defalarca durarak tarihe geÃ§en 120 dakikalÄ±k maÃ§ ve ardÄ±ndan seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±yla SÃ¼per Lig hasretine son verdiÄŸi play-off finalinin yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde BaÅŸkan Mehmet Sepil ve finalde forma giyen oyuncular anÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ±. RÃ¶portajlarÄ±n ardÄ±ndan tarihi final maÃ§Ä± kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±ndan tekrar yayÄ±nlandÄ±. BaÅŸkan Mehmet Sepil, yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nda 4 Haziran 2017 tarihinin kulÃ¼p tarihinde Ã§ok Ã¶nemli yere sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

"GÃ¶ztepe tarihinde Ã§ok Ã¶nemli gÃ¼nler var" diyerek sÃ¶ze baÅŸlayan Sepil, "Bizim iÃ§in bunlarÄ±n ilk kuruluÅŸ tarihimiz olan 14 Haziran'dÄ±r. En kÄ±sa sÃ¼rede kutlama yapacaÄŸÄ±z. Bu seneki ÅŸartlar yÃ¼zÃ¼nden 14 Haziran'daki kutlamamÄ±z deÄŸiÅŸik olacak. 4 Haziran 2017'de bizim iÃ§in tarihteki yerini aldÄ±. Ä°ki Ã¶nemli camia Play-Off finalinde bir araya geldi. KazananÄ±n Ã§Ä±kacaÄŸÄ± bir maÃ§ oynadÄ±k. O karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n atmosferi inanÄ±lmazdÄ±, bÃ¶ylesine atmosfer de anca iki camianÄ±nÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmesiyle oluÅŸabilirdi. Ä°zmir'deki psikologlarÄ±n bu maÃ§Ä± kullanmasÄ± gerekiyor. Benim ne zaman moralim bozuk olsa aÃ§ar EskiÅŸehirspor maÃ§Ä±nÄ± izlerim. GÃ¶ztepeliler de bÃ¶yle yapsÄ±n. Bu maÃ§Ä± yeniden izlemek morallerimizin toparlanmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor" diye konuÅŸtu.Â

Ã‡OK UZUN VE ZORDU

Play-Off finalinin Ã§ok uzun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan Mehmet Sepil, "Antalya'daki maÃ§ muhteÅŸem oldu. Ã‡ok uzun sÃ¼rdÃ¼, Ã§ok da zordu. 14 yÄ±l sonra SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmak Ã§ok Ã¶nemliydi. O galibiyetin geliÅŸ ÅŸekli de Ã§ok Ã¶nemliydi. Geriye dÃ¼ÅŸmemiz, uzatma dakikalarÄ±nda attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gol, iÅŸin penaltÄ±lara kalmasÄ±, kalecimizin yaptÄ±ÄŸÄ± kurtarÄ±ÅŸlar, Sinan'Ä±n son penaltÄ±yÄ± kullanmasÄ± ve tÃ¼m GÃ¶zpeliler'in deliriÅŸi unutulmazlar arasÄ±na girdi" ifadelerini kullandÄ±. MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan hem GÃ¶ztepe'nin hem de EskiÅŸehirspor'un meÅŸaleler yÃ¼zÃ¼nden bÃ¼yÃ¼k cezalar yediÄŸini hatÄ±ltana Mehmet Sepil, "Bunlar artÄ±k gÃ¼lÃ¼mseten anÄ±lar. MaÃ§ esnasÄ±nda artÄ±k meÅŸaleler bitmiÅŸtir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, yeniden meÅŸaleler yanÄ±yordu. YÄ±lmaz Vural hocamÄ±zÄ±n sevincini de unutamÄ±yorum, Bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli iÅŸler yaptÄ±, teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bir GÃ¶ztepe taraftarÄ± da bana mesaj Ã§ekmiÅŸ. Kendisini tanÄ±mÄ±yorum. Bilet bulamadÄ±m diye mesaj gÃ¶nderinde kendi yanÄ±mda yer ayÄ±rttÄ±m, maÃ§Ä± izledi. O dÃ¶nem EskiÅŸehirspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mustafa Denizli'ye de Ã¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼m. YakÄ±n tanÄ±yordum. Ancak bizim iÃ§in unutulmaz bir tarih oldu" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

FUTBOLCULAR GURURLU

Antalya'da oynanan tarihi EskiÅŸehirspor maÃ§Ä±nÄ±n kadrosunda yer alan futbolcular da duygularÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. O karÅŸÄ±laÅŸmada yedek kulÃ¼besinde oturan kaleci GÃ¶ktuÄŸ, "Ben kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtayken, GÃ¶ztepe SÃ¼per Lig'deydi. O gÃ¼n futbolcu olarak sahadaydÄ±m. Bu kulÃ¼p amatÃ¶r liglere kadar geldi. Ben SÃ¼per Lig hayaliyle yaÅŸadÄ±m. Kendimi Ã§ok ÅŸanslÄ± hissediyorum" dedi. SÃ¼per Lig'de de GÃ¶ztepe formasÄ±nÄ± terletmeye devam eden kanat oyuncusu Halil, "MaÃ§tan Ã¶nce strese girdim, soyunma odasÄ±nda istifra etmiÅŸtim. Halen o maÃ§ aklÄ±ma gelince tÃ¼ylerim diken diken oluyor. YaklaÅŸÄ±k bir maÃ§ 3.5 saat sÃ¼rdÃ¼. SonuÃ§ta kazanan taraf olduk. Ä°zmir'e dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde ise muhteÅŸem bir karÅŸÄ±lama vardÄ±" diye konuÅŸtu.Â

MAÃ‡TA OMZUM Ã‡IKTIÂ

Mevcut kadrodaki diÄŸer oyuncu Leo Schwechlen de maÃ§ esnasÄ±nda omzunun Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Son dakikalarda aÄŸrlÄ±ra iÃ§inde mÃ¼cadele ettiÄŸini anlatan FransÄ±z savunmacÄ±, "MaÃ§tan Ã¶nceki gÃ¼n de dedem vefat etmiÅŸti. Onun iÃ§in oynadÄ±m. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru ise omzum Ã§Ä±ktÄ±. Ancak SÃ¼per Lig'e yÃ¼kselinde acÄ±yÄ± unuttum. KollarÄ±mÄ± havaya kaldÄ±rdÄ±m, kendimi kaybetmiÅŸtim. KulÃ¼p tarihine geÃ§mek ve o gÃ¼nÃ¼ yaÅŸamak benim iÃ§in gurur verici" derken, o yÄ±l kaptanlÄ±k pazubandÄ±nÄ± takan Gosso ise, "MaÃ§Ä± rÃ¼yamda gÃ¶rdÃ¼m, kazanÄ±yorduk. MaÃ§ta geriye dÃ¼ÅŸmemize raÄŸmen ben gÃ¼venimi kaybetmemiÅŸtim. Emege geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum" acÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â

SON PENALTIYI ATTI

EskiÅŸehirspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda son penaltÄ±yÄ± kullanÄ±p GÃ¶ztepe'nin SÃ¼per Lig'e yÃ¼kseliÅŸini resmen ilan eden Sinan Ã–zkan ise ÅŸu cÃ¼mleleri kurdu:

"Ondan Ã¶nceki sezon Alanyaspor'la SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±k ve son penaltÄ±yÄ± ben atmÄ±ÅŸtÄ±m. Yeni son penaltÄ±yÄ± kullanmak bana nasip oldu. YakÄ±nlarÄ±m EskiÅŸehirspor maÃ§Ä±nda Ã¶nce de, 'Yine son golÃ¼ sen atacaksÄ±n' dedi. YÄ±lmaz Vural hocam da bana son penaltÄ±yÄ± yazdÄ±. HiÃ§ stres yapmadan goolÃ¼ attÄ±m ve takÄ±mÄ±mÄ±z Sper Lig'e Ã§Ä±ktÄ±." GÃ¶ztepe ile 8. ÅŸampiyonluÄŸunu yaÅŸayan Murat ve o dÃ¶nem forma giyen Kobakhidze de unutlmayacak anlar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve Ã§ok gururlu olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.Â

FLOYD UNUTULMADI

GÃ¶ztepeli futbolcular, Amerika BirleÅŸik Devletleri'nde beyaz bir polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len siyahi vatandaÅŸ George Floyd'u unutmadÄ±. Floyd'u anÄ±p Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± protesto etmek iÃ§in kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya sayfalarÄ±nda yayÄ±nlanan fotoÄŸrafta Ã¼zerlerine formalarÄ±nÄ± giyen takÄ±mdaki beyaz oyuncular diz Ã§Ã¶kÃ¼p baÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶ne eÄŸerken, siyahi futbolcular ise ayakta bekledi. BazÄ± futbolseverler ise sosyal medyada yayÄ±nlanan bu fotoÄŸrafa tepki gÃ¶sterdi. IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa dikkat Ã§ekmek isterken fotoÄŸrafta farklÄ± bir ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden taraftarlar, kulÃ¼bÃ¼ eleÅŸtirdi. GÃ¶ztepe, eleÅŸtirilerin ardÄ±ndan resmi sosyal medya hesabÄ±ndan kaldÄ±rdÄ±.

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