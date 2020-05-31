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31.05.2020 - 13:52 | | Onur ATIÅž / Ä°ZMÄ°R, (DHA)-Â

Göztepe taviz vermeyecek

Â SÃ¼per Lig'de 12 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ GÃ¼rsel Aksel StadÄ±'nda saat 21.45'te baÅŸlayacak maÃ§ta ÅŸampiyonluk adaylarÄ±ndan Trabzonspor'la karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek GÃ¶ztepe iÃ§ transferde taviz vermeyecek.

Göztepe taviz vermeyecek
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SÃ¶zleÅŸmeleri sona erecek kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'dan Ã¼cretlerinde indirim isteyip olumsuz yanÄ±t alan BaÅŸkan Mehmet Sepil'in kararÄ±ndan dÃ¶nmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸi ve fedakarlÄ±k yapacak isimlerle yeni sezonda yola devam edeceÄŸi vurgulandÄ±.

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden tÃ¼m kulÃ¼plerde olduÄŸu gibi ciddi gelir kaybÄ± yaÅŸayan yÃ¶netimin, bu 4 futbolcuyla bir kez daha masaya oturacaÄŸÄ± ve deneyimli isimleri ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.Â 

Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'nun indirime yanaÅŸmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸi, Sepil'in de oyunculara ekstradan Ã¼cret Ã¶demeyeceÄŸi kaydedildi. Sezon sonunda 4 futbolcuyu kaybetme ihtimali olan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n dÄ±ÅŸ transferde alternatif oyuncularÄ± da belirlediÄŸi iddia edildi. B planÄ±nÄ± da yapan teknik ekibin yeni sezonda Ã¶zellikle genÃ§ futbolculara daha fazla ÅŸans vermesi bekleniyor. SÃ¼per Lig ve Avrupa ekipleri de Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Mehmet Sepil, mukaveleleri sona erecek yerli futbolcular AtÄ±nÃ§, Atakan, Berkan, Soner ve Serdar'la da Trabzonspor maÃ§Ä±na kadar gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmayÄ± planlÄ±yor.

GÃ¶ztepe taviz vermeyecek

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