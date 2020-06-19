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19.06.2020 - 12:58 | | İZMİR, (DHA)

Göztepe telafi peşinde

Trabzonspor'la oynadığı maçı 3-1 kaybeden Göztepe, BTC Türk Yeni Malatyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

Göztepe telafi peşinde
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SüperLig'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan duraklamanın ardından geçen hafta evinde lider Trabzonspor'la oynadığı maçı 3-1 kaybeden Göztepe, yarın düşme hattında yer alan BTC Türk Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Yeni Malatya Stadı'nda Özgür Yankaya'nın düdük çalacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

İzmir ekibinde sakat oyuncu bulunmazken, golcü Jerome cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sözleşmesini tek taraflı fesheden defans Leo Schwechlen de kafilede yer almayacak. Karşılaşma pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Statta görev alacak herkes maske takacak ve sosyal mesafe kuralına uyacak. Trabzonspor karşılaşmasında oynanan futbolu hayal kırıklığı olarak yorumlayan Teknik Direktör İlhan Palut, gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi. En iyi şekilde mücadele etmeleri gerektiğini ifade eden genç teknik adam, "Yeni Malatyaspor deplasmanında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Trabzonspor karşısındaki kötü oyunumuzu unutturup iyi bir sonuçla İzmir'e dönmek istiyoruz" diye konuştu.

GÖZTEPE: Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Castro, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek

Göztepe telafi peşinde

 

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