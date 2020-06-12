Göztepe maçında Trabzonspor'u bekleyen tehlike! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'e verilen corona virüs arasının ardından bu akşam perde yeniden açılıyor. Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ederken Ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor ise İzmir deplasmanında Göztepe karşına çıkıyor. Maçın başlamasına saatler kala maç saat kaçta başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Göztepe-Trabzonspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Göztepe-Trabzonspor maçı bu akşam 21:00'de başlayacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Göztepe-Trabzonspor maçı beIN SPORTS 2 ekranından naklen yayınlanacak

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, Wilczek

Trabzonspor: Uğurcan, Perreia, Campi, Da Costa, Novak, Sosa (Ndiaye), A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Deplasmanda ilk sırada

Yaklaşık 3 aylık bir aradan sonra yeşil sahalara dönecek olan Karadeniz ekibi deplasman maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer rakip sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, rakip sahalarda topladığı 23 puanla bu anlamda ilk sırada yer aldı.

Trabzonspor'un 4 yıldızı sarı kart sınırında

Göztepe’nin ardından ligde Alanyaspor deplasmanı olan Trabzonspor’da Nwakaeme, Pereira, Novak ve Hosseini, bugün İzmir’de kart görmeleri durumunda Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecekler.

Üst üste üç deplasman

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, liderlik yarışını yakından ilgilendiren iki zorlu deplasman maçını üst üste oynayacak. Bordo-mavililer ilk olarak 12 Haziran Cuma günü Göztepe'yle, ardından da 22 Haziran Pazartesi günü ise Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde üst üste 2 deplasman maçına çıkacak olan Karadeniz ekibi, bu 2 maçın arasında, 16 Haziran Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yine deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer 5 gün arayla oynayacağı üç maçtan galibiyetler alarak hem Süper Lig'de hemde Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.

Sörloth deplasmanı seviyor

Trabzonspor’un 19 golle en skorer oyuncusu olan Alexander Sörloth, gol krallığı yarışındaki iddiasını da sürdürüyor. Bordo-mavililerin gol yollarındaki en önemli silahı olan Norveçli oyuncu Süper Lig'deki 4 maçlık sessizliğini bozmak istiyor. Deplasmanda çıktığı 12 maçta 8 kez rakip kaleleri havalandıran Norveçli oyuncu en son Beşiktaş deplasmanında 2 gole imza atarak takımın 1 puanla dönmesini sağlamıştı.