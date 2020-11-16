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16.11.2020 - 13:40 | | Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Göztepe zorlu periyotta

Süper Lig'de bu hafta Ankaragücü'nü ağırlayacağı karşılaşmayla 6 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefleyen Göztepe, milli aranın ardından zorlu bir periyoda girecek.

Göztepe zorlu periyotta
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Sarı-kırmızılı ekip 22 gün içinde üst üste 6 maçta terleyecek. Ligde Ankaragücü'yle 22 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek Göztepe, ardından hafta içi 26 Kasım'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u konuk edecek. 30 Kasım'da ligde Sivasspor deplasmanına çıkacak Göztepe, 5 Aralık'ta ise Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip Alanyaspor'la 31 Ekim'de oynayacağı ancak 1 gün önce İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi nedeniyle ertelenen 7'nci hafta maçına 9 Aralık'ta çıkacak. İzmir temsilcisi art arda maçlar oynayacağı zorlu periyodu 12-13 Aralık hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanıyla tamamlayacak. Zorlu periyot öncesi 2 oyuncusunun koronavirüse yakalandığı Göztepe'de Gassama, Atınç, Murat Paluli, Alpaslan, Mihojevic, Batuhan ve Ideye'nin sakatlıklarının sürmesi de teknik ekibi zorluyor.

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