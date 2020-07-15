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15.07.2020 - 16:12 | | İZMİR (AA) -

Göztepe'de 3 eksik

Süper Lig'in 33. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

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Süper Lig'in 33. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalışma yaptı.

Göztepede 3 eksik

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Deniz Kadah takımdan ayrı çalışırken, Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.

İzmir temsilcisi yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

 

 

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