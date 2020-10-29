Göztepe’de 3 genç profesyonel oldu

İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe’de altyapıdan yetişen 3 genç oyuncu profesyonelliğe ilk adımlarını attı.

Sarı-kırmızılı kulüp, U12 takımından itibaren altyapıda forma giyen 19 yaşındaki ön libero Tolga Topaloğlu, U19 ve U21 takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yılmaz Basravi ve U14 takımından itibaren sarı-kırmızılı formayı terleten orta saha ve sağ bek oyuncusu 18 yaşındaki Tibet Öniz ile 5’er yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe daha önce altyapısından yetişen19 yaşındaki merkez orta daha oyuncusu Efe Binici ile de 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.