Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe'de 4 eksik
09.10.2020 - 14:15 | | İZMİR (AA) -

Göztepe'de 4 eksik

Göztepe'de milli takımlarda bulunan Lamine Gassama ve İrfan Can Eğribayat'ın katılmadığı idmanda Kubilay Sönmez ve Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe'de 4 eksik
ABONE OL

Süper Lig'de 18 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe'de milli takımlarda bulunan Lamine Gassama ve İrfan Can Eğribayat'ın katılmadığı idmanda Kubilay Sönmez ve Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.

Hazırlıklarına yarın devam edecek Göztepe, 11 Ekim Pazar günü saat 16.30'da TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor ile Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlık karşılaşması oynayacak.

Göztepede 4 eksik

 

 

Jakub Moder'in 2019-20 sezonunda attığı goller
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mehmet Özdilek: Sergen Yalçın'ın işi zor
    Mehmet Özdilek: Sergen Yalçın'ın işi zor
  2. Aliağa Petkimspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Aliağa Petkimspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
  3. Son dakika | Rachid Ghezzal: Milli ara bana iyi geldi
    Son dakika | Rachid Ghezzal: Milli ara bana iyi geldi
  4. Galatasaray'da yüzde 15'lik indirim talebini kabul etmeyen iki isim Belhanda ve Feghouli
    Galatasaray'da yüzde 15'lik indirim talebini kabul etmeyen iki isim Belhanda ve Feghouli
  5. Göztepe'de 4 eksik
    Göztepe'de 4 eksik



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Kemal Ademi'den Vedat Muriqi ve Ibrahimovic sözleri

Son dakika | Kemal Ademi'den Vedat Muriqi ve Ibrahimovic sözleri

Galatasaray'da Ali Sami Yen, kabri başında anıldı

Galatasaray'da Ali Sami Yen, kabri başında anıldı

Bektaş'tan Fernandes ve Lennon açıklaması

Bektaş'tan Fernandes ve Lennon açıklaması

Son dakika | Abdullah Avcı'nın avukatından flaş açıklama! 'Beşiktaş...'

Son dakika | Abdullah Avcı'nın avukatından flaş açıklama! 'Beşiktaş...'

Sıradaki Haber