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03.01.2021 - 15:00 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Göztepe'de Alpaslan seferberliği

Süper Lig'de haftayı bay geçen Göztepe'de yönetim, Alpaslan Öztürk'ün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Göztepe'de Alpaslan seferberliği
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Sezon başında adı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'le anılan ancak transferi gerçekleşmeyen deneyimli oyuncuyla bu hafta masaya oturulacağı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in Alpaslanın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istediği ve olası bir transfer durumunda oyuncunun kulübe para kazandırarak gitmesini planladığı bildirildi.

Alpaslan'ın da vitrine çıktığı Göztepe ile sözleşme yenilemeye sıcak baktığı kaydedildi. Sarı-kırmızılılara 2018-2019 sezonunda Elazığspor'da gelen Alpaslan, ilk senesinde 30 resmi maça çıkıp 3 gol attı. Geçen sezon 25 müsabakada 7 golle oynayan 27 yaşındaki futbolcu, bu yıl ise 8 maçta görev alıp 1 kez fileleri sarstı. Asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen stoperde forma giyen Alpaslan sakatlığından dolayı son 2 karşılaşmada görev alamadı.

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Göztepede Alpaslan seferberliği

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