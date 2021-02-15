Göztepe'de Başkan Sepil fon şirketi anlaşmasını doğruladı

Son 2 yıldır kulübün bir kısım hissesinin devriyle ilgili görüşmelerin yapıldığı Göz-Göz'de Mehmet Sepil, Türk futbolunda ilk kurumsal yatırım alan takım olduklarını belirtti. Sessizliğini bozan Sepil, kulübün bu güçlü birliktelikle daha önemli hedeflere yüreyeceğini duyurdu. Mehmet Sepil'in Sporttz firmasından alınacak destekle ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Göztepe Spor Kulübü olarak Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kurulmuş spor ve medya alanında yatırım yapan Two Zero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurucusu ve hakim ortağı olduğu ve sadece futbol yatırımlarına odaklı Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'nden yatırım almak üzere anlaşmış bulunmaktayız.

Söz konusu yatırım ile kulübümüz yerli ve yabancı nitelikli yatırımcıların kaynak sağladığı fon yapısı ile yönetilen kurumsal bir yatırımcıdan yatırım alan ilk spor kulübü olmaktadır. Göztepe-Sporttz işbirliği ilk etapta küçük yatırım ile başlamakla beraber, bu ortaklıkla gerek mali gerekse de sportif alanda global standartların en iyisinin uygulanması hedeflenmektedir.

İlkleri içerisinde barındıran bu ortaklık Göztepe'mizin çağdaş dünya kulüplerinin kurumsallığı ve hedefleriyle yarışacak seviyeye gelmesi için önemli bir adımdır. Sermaye piyasalarından ve kurumsal yatırımcılardan yatırım alacak kapasite, şeffaflık içeren kurumsal standartlara ve donanıma sahip olan kulübümüz bu güçlü birlikteliklerle daha önemli hedeflere doğru yol alacaktır.

Süreçlerin tamamı ilgili fonun Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kurulan ve yönetilen bir fon olması sebebiyle kanunun gerektirdiği prosedür, denetim ve kontroller ışığında gerçekleştirilecektir. Resmi imzalar prosedürün tamamlanmasının ardından atılacaktır.

Göztepe'mize ve Türk Futboluna hayırlı olmasını diliyoruz."