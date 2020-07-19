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MaÃ§Ä±n hakemi Koray GenÃ§erler ve Video YardÄ±mcÄ± Hakem (VAR) odasÄ±nda gÃ¶rev yapan Zorbay KÃ¼Ã§Ã¼k'Ã¼ eleÅŸtiren Sepil, "DÃ¼n oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda maÃ§Ä±n hakemi Koray GenÃ§erler ve VAR hakemi Zorbay KÃ¼Ã§Ã¼k'Ã¼n verdiÄŸi bir kararla golÃ¼mÃ¼z iptal edildi. Ben ÅŸimdi herkese bu kararla ilgili soru sormak istiyorum. DÃ¼nya futbol tarihinde bÃ¶yle bir kararÄ±n Ã¶rneÄŸi var mÄ±dÄ±r? BÃ¶yle bir karar verilmiÅŸ midir? CevabÄ±nÄ±n hayÄ±r olduÄŸunu biliyorum. Bu tÃ¼r kararlara imza atan sistemle TÃ¼rk futbolunu nasÄ±l geliÅŸtireceÄŸimizi, nereye gÃ¶tÃ¼receÄŸimizi artÄ±k cesur bir ÅŸekilde tartÄ±ÅŸmak ve doÄŸru kararlarÄ±n alÄ±nmasÄ± adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmak zorundayÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

Teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada hakem kararlarÄ±ndan yakÄ±nda. GenÃ§ teknik adam, "MaÃ§ta memnun olmadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeyler var. MaÃ§Ä±n hakemleri AtÄ±nÃ§'Ä±n penaltÄ± pozisyonunda Ã§ok aÄŸÄ±r bir penaltÄ± kararÄ± verdiler. TÄ±pkÄ± GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nda Alpaslan'Ä±n pozisyonuna verilen karar gibi. Demek ki biz kendi ceza sahamÄ±z iÃ§erisinde rakip oyunculara hiÃ§bir ÅŸekilde dokunmamalÄ±yÄ±z. VAR'dan dÃ¶nen golÃ¼mÃ¼z aslÄ±nda birÃ§ok ÅŸeyin Ã¶zeti. Oyuncumuz pas attÄ±ktan sonra doÄŸal olarak ayaÄŸÄ±nÄ± yerden indirmesi gerekiyor. Bu tip takdir haklarÄ± takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n sahaya koyduÄŸu karakterin maalesef Ã¶nÃ¼ne geÃ§ip skoru rakibimize kaydÄ±rdÄ±" dedi. Palut, Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda ortaya konan mÃ¼cadeledenÂ memnun kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "TakÄ±mÄ±m 90 dakika boyuncu disiplinden kopmadÄ±. Verebilecek en az pozisyonlarÄ± verdik. 2 kÃ¶tÃ¼ gol yedik. Ben oyuncularÄ±mÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi mÃ¼cadeleden, sahaya koyduklarÄ± karakterden son derece memnunum" diye konuÅŸtu.

EN KÃ–TÃœSÃœ GÃ–ZTEPE

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±na alÄ±nan tedbirler nedeniyle yarÄ±da kalan, ardÄ±ndan 12 Haziran'da kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam eden SÃ¼per Lig'de en kÃ¶tÃ¼ performansÄ± GÃ¶ztepe sergiledi. Bu sÃ¼reÃ§te Galatasaray'la birlikte galibiyet alamayan iki takÄ±mdan biri olan GÃ¶z-GÃ¶z, dÃ¼n rakibine yenilince 7 maÃ§ta 3 puan yÃ¼zÃ¼ gÃ¶remeyen tek ekip unvanÄ±nÄ± aldÄ±. Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, FenerbahÃ§e, GenÃ§lerbirliÄŸi ve Galatasaray'a kaybeden Ä°zmir ekibi, Aytemiz Alanyaspor ve AnkaragÃ¼cÃ¼ ile berabere kaldÄ±. OynadÄ±ÄŸÄ± futbolla da eleÅŸtiri konusu olan GÃ¶ztepe'de taraftarlar sosyal medya Ã¼zerinden teknik ekibe ve oyunculara tepki gÃ¶sterdi.