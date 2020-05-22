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22.05.2020 - 12:09 | | DHA

Göztepe'de Beto, Mehmet Sepil'le görüşmeyi bekliyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaptan kaleci Beto Pimparel, başkan Mehmet Sepil'le görüşmeyi bekliyor. Başta eski takımı Sporting Lizbon olmak üzere, Beşiktaş dahil birçok takımdan teklifler alan Portekizli eldivenin Sepil'le görüşmeden hiçbir kulübe cevap vermeyeceği ifade edildi.

Göztepe'de Beto, Mehmet Sepil'le görüşmeyi bekliyor
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Gönlünün her zaman Göztepe'den yana olduğunu ifade eden deneyimli kalecinin, "Beni isteyen kulüplerin olması doğal. Ancak benim Göztepe camiası ile bağım var. Burayla ilgili bir şey netleşmeden hareket etmek istemiyorum" dediği öğrenildi. 

Beto'nun kesinlikle takımda kalmasını isteyen Sepil'in de karşılıklı görüşmenin ardından 37 yaşındaki file bekçisi ile yeni mukavele yapacağı vurgulandı. Beto'nun koronavirüs salgını yüzünden gelirleri azalan yönetime fedakarlık yapacağını söylediği de ileri sürüldü. Göz-Göz'de 2017-2018 sezonundan beri kaleyi koruyan Beto, taraftarın en sevdiği isimlerin başında geliyor. Yaptığı kritik kurtarışlarla takımı birçok maçta ipten alan Portekizli, kariyerinde 2 kez UEFA Avrupa Ligi olmak üzere birçok kupa kaldırmayı başardı.

Göztepede Beto, Mehmet Sepille görüşmeyi bekliyor

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