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26.07.2020 - 18:16 | | AA

Göztepe'de Cameron Jerome ile yollar ayrıldı!

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Cameron Jerome ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Göztepe'de Cameron Jerome ile yollar ayrıldı!
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Cameron Jerome ile yollarını ayırdı. 

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Jerome'a emeklerinden dolayı teşekkür edildi. 

2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyen Cameron Jerome, lig ve kupada çıktığı 54 maçta 9 gol atmıştı. 

Jerome'un yanı sıra kaleci Beto, Andre Castro, Deniz Kadah ve Wallace Reis'le yollarını ayıran İzmir temsilcisi, sözleşmesi biten 5 oyuncuyla devam etmeme kararı aldı.

Göztepede Cameron Jerome ile yollar ayrıldı

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