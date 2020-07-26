26.07.2020 - 18:16 | | AA
Göztepe'de Cameron Jerome ile yollar ayrıldı!
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Cameron Jerome ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Cameron Jerome ile yollarını ayırdı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Jerome'a emeklerinden dolayı teşekkür edildi.
2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyen Cameron Jerome, lig ve kupada çıktığı 54 maçta 9 gol atmıştı.
Jerome'un yanı sıra kaleci Beto, Andre Castro, Deniz Kadah ve Wallace Reis'le yollarını ayıran İzmir temsilcisi, sözleşmesi biten 5 oyuncuyla devam etmeme kararı aldı.
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