SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda 3 sezondur en Ã§ok forma giyen isimlerin baÅŸÄ±nda gelen deneyimli futbolcuyu, Antalyaspor'un ardÄ±ndan eski kulÃ¼bÃ¼ KasÄ±mpaÅŸa ve Alanyaspor'un da istediÄŸi iddia edildi. Orta sahanÄ±n kilit isimlerinden olan Portekizli futbolcuya gelen birÃ§ok teklifin ardÄ±ndan GÃ¶ztepe yÃ¶netiminin harekete geÃ§tiÄŸi ve Castro'yu kaybetmemek iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.Â

GÃ¶z-GÃ¶z'e 2017-2018 sezonunun baÅŸÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'dan transfer edilen 32 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, ilk senesinde 34 maÃ§Ä±n 33'Ã¼nde forma giyip 4 gol attÄ±, 7 de asist yaptÄ±. Castro, geÃ§en sezon da istikrarlÄ± Ã§izgisini korudu. GÃ¶ztepe formasÄ±yla 31 SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±nda boy gÃ¶steren Castro 1 kez aÄŸlarÄ± sarssa da 9 gol pasÄ± verdi.

Bu sezona ise yedek kulÃ¼besinde baÅŸlayan ancak Teknik DirektÃ¶r Ä°lhan Palut'la birlikte yeniden toparlanan tecrÃ¼beli orta saha, geride kalan 26 karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 24'Ã¼nde forma giydi. Toplamda 3 gol atan Andre Castro 1 kez asist yaptÄ±.