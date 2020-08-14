Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe'de Emrah Başsan iddiası!
14.08.2020 - 14:51 | | İZMİR (DHA) -

Göztepe'de Emrah Başsan iddiası!

Süper Lig'de sezon bitiminde kadrosunda kapsamlı operasyona giden Göztepe'nin dış transferde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan ayrılan Emrah Başsan'la ilgilendiği iddia edildi.

Göztepe'de Emrah Başsan iddiası!
ABONE OL

Göztepe'de Emrah Başsan sürprizi...

Geçen sezonki kadrosundan Beto, Castro, Jerome, Reis, Wilczek, Leo, Deniz Kadah ve kiralık sözleşmesi biten Serdar Gürler'le yollarını ayırmasına rağmen dış transferde şimdiye kadar yalnız 3'üncü Lig ekibi Kocaelispor'dan forvet Burak Süleyman'ı kadrosuna katan Göz-Göz'de taraftarlar heyecanla takviye beklerken, yönetimin kale ve forvet başta olmak üzere her mevkiye takviye arayışı sürüyor.

Göztepede Emrah Başsan iddiası

Kurmayların Süper Lig'de daha önce Antalyaspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'da da oynayan, Hollanda'da Fortuna Sittard, Portekiz'de Vitoria Setubal'da görev yapan 28 yaşındaki ofansif orta saha ve kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı gündeme aldığı belirtildi. Emrah, küme düşme acısı yaşadığı Erzurumspor'la geçen sezon 1'inci Lig'den yeniden Süper Lig'e yükselirken 5 gol, 5 asistle görev yaptı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde 18 Ağustos'a kadar çalışmalarını sürdürüp bu tarihte Afyon'a kampa gidecek Göz-Göz, iç transferde opsiyonlarını kullanıp sözleşme uzattığı Berkan, Soner, Titi ve Napoleoni'yle ilgili resmi açıklamayı henüz yapmadı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş transfer haberleri | Balotelli sonrası 4 golcü adayı!

 

Orta Jan Vesely, gol Melih Mahmutoğlu...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Şampiyonlar Ligi'nde erken final! Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
    Şampiyonlar Ligi'nde erken final! Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Gençlerbirliği, Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı
    Gençlerbirliği, Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı
  3. Menemenspor'da 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Menemenspor'da 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
  4. Son dakika | Galatasaray, Fatih Öztürk'ü kadrosuna katıyor
    Son dakika | Galatasaray, Fatih Öztürk'ü kadrosuna katıyor
  5. Son dakika | Trabzonspor, 1 oyuncusunun testinin pozitif çıktığını açıkladı
    Son dakika | Trabzonspor, 1 oyuncusunun testinin pozitif çıktığını açıkladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Premier Lig'de sezonun en iyi genç oyuncusu Trent Alexander-Arnold

Premier Lig'de sezonun en iyi genç oyuncusu Trent Alexander-Arnold

Son dakika | Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika | Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme yeniledi! Başkan transferi açıkladı...

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme yeniledi! Başkan transferi açıkladı...

Willian, Arsenal'de!

Willian, Arsenal'de!

Sıradaki Haber