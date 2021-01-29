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29.01.2021 - 13:15 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Göztepe’de Esiti ve Diabate hazır kıta

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, yeni transferler Anderson Esiti ve Fousseni Diabate'nin sahaya ilk onbirde çıkacağı bildirildi.

Göztepe’de Esiti ve Diabate hazır kıta
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Teknik direktör Ünal Karaman'ın orta sahada kart cezalısı Soner Aydoğdu'nun yerine Esiti'yi oynatacağı, sağ kanatta ise Tripic'i yedeğe çekip Diabate'ye şans vereceği öğrenildi. İki futbolcunun da idmanlarda eksiklerini kapattığı ve hazır duruma geldikleri vurgulandı.

Sarı-kırmızılıların devre arasında Yunanistan'ın Paok takımından kadrosuna dahil ettiği Nijeryalı Esiti, sezonun ilk yarısında 13 resmi maça çıkıp 471 dakika sahada kaldı. Trabzonspor’dan kiralanan Malili Diabate ise bordo-mavililerde 7 müsakada oynadı. Diabate geçen haftaki Beşiktaş karşılaşmasında son 6 dakikada oyuna girerek siftah yapmıştı. Dış transferde ise çalışmaların sürdüğü Göztepe'nin Almanya'da Bundesliga mücadele eden Stuttgart ekibinden Polonyalı oyuncu Marcin Kaminski'ye de talip olduğu iddia edildi. Stoperde görev yapan deneyimli oyuncuya teklifin iletildiği ve önümüzdeki hafta içinde görüşmelerin sonuçlanacağı kaydedildi.   

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