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16.10.2020 - 14:42 | | AA

Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları dedvam ediyor

Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günüFenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları dedvam ediyor
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Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Göztepede Fenerbahçe maçı hazırlıkları dedvam ediyor

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