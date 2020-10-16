16.10.2020 - 14:42 | | AA
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları dedvam ediyor
Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günüFenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Göztepe vs Denizlispor Maçının Perde Arkası