Göztepe'de hedef yeniden Alper Potuk

İzmir temsilcisi tecrübeli oyuncuyu uygun bir bonservisle kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu teklif kabul edilmezse B planı da hazır. Göz Göz, Alpaslan Öztürk'ü isteyen Sarı-Lacivertliler'den, Alper Potuk artı bir miktar para talep edecek.

Alper Potuk Fenerbahçe'de maaşındaa indirime gitmişti. Ancak daha sonra sarı lacivertli ekip devre arasında başka bir takıma transfer olmayınca kadro dışı bırakmıştı.