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22.05.2020 - 07:32 | | FANATİK

Göztepe'de hedef yeniden Alper Potuk

Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar daha önce de gündeme gelen Alper Potuk için yeniden devreye girdi.

Göztepe'de hedef yeniden Alper Potuk
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İzmir temsilcisi tecrübeli oyuncuyu uygun bir bonservisle kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu teklif kabul edilmezse B planı da hazır. Göz Göz, Alpaslan Öztürk'ü isteyen Sarı-Lacivertliler'den, Alper Potuk artı bir miktar para talep edecek.

Alper Potuk Fenerbahçe'de maaşındaa indirime gitmişti. Ancak daha sonra sarı lacivertli ekip devre arasında başka bir takıma transfer olmayınca kadro dışı bırakmıştı.

Göztepede hedef yeniden Alper Potuk

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