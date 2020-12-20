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SÃ¼per Lig'de evinde AtakaÅŸ Hatayspor'a tek golle maÄŸlup olan GÃ¶ztepe, 6 maÃ§lÄ±k yenilmezlik serisinin ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti.

Ligde ilk maÄŸlubiyetini 5'inci haftada FenerbahÃ§e Ã¶nÃ¼nde aldÄ±ktan sonra KasÄ±mpaÅŸa, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, AnkaragÃ¼cÃ¼, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ± kaybetmeyen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, geÃ§en hafta 3-2 kaybedilen Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±yla Ã¼st Ã¼ste kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lara imza attÄ±. Rizespor yenilgisinin ardÄ±ndan Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 5'inci Turu'nda Bursaspor'a uzatma dakikalarÄ±nda 5-4 kaybedip turnuvada elenen GÃ¶ztepe, evinde Hatayspor'a da boyun eÄŸerek taraftarÄ±nÄ± kahretti.

Hatayspor mÃ¼sabakasÄ±nda vasat bir oyun sergileyen GÃ¶z-GÃ¶z, Ã¶zellikle geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra pozisyon bulmakta zorlandÄ±. AlÄ±nan 1-0'lÄ±k yenilginin ardÄ±ndan deÄŸerlendirmelerde bulunan teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut, "MaÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda dengede giden bir oyun vardÄ±. Pozisyon anlamÄ±nda duran toplardan ve Guilherme ile Ã¶nemli fÄ±rsatlarÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±k. Ä°kinci yarÄ±ya da iyi baÅŸladÄ±k, Sonerle bir pozisyona daha girdik. Ancak anlamsÄ±z bir penaltÄ±yla geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼k. Bu dakikadan sonra rakibimiz kalesini iyi korudu. Biz ise rakip sahada boÅŸluklar bulmakta zorlandÄ±k. Golden sonra istediÄŸimiz gibi Ã¼retken deÄŸildik" diye konuÅŸtu.

PENALTIKOLÄ°K OLDU

GÃ¶ztepe bu sezon SÃ¼per Lig'de penaltÄ±dan yediÄŸi gollerle yÄ±kÄ±ldÄ±. Ligde rakip takÄ±mlarÄ±n en Ã§ok penaltÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ekip olan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar aleyhine tam 8 penaltÄ± dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ndÄ±. Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼, FenerbahÃ§e, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, AnkaragÃ¼cÃ¼, Ã‡aykur Rizespor (2) ve Hatayspor, GÃ¶ztepe ile oynanan maÃ§larda penaltÄ± kullandÄ±. AnkaragÃ¼cÃ¼'nden Endri Ã‡ekici'nin kullandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±yÄ± kaleci Ä°rfan Can kurtardÄ±. Yine Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nda Boldrin'in penaltÄ±sÄ±nÄ± Ã§Ä±karan Ä°rfan Can, seken topta Skoda'nÄ±n golÃ¼ne engel olamadÄ±. GÃ¶ztepe aleyhine penaltÄ± dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 7 maÃ§Ä±n sadece 1'ini kazanabildi. AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ 3-1 yenen Ä°zmir ekibi, FenerbahÃ§e, Ã‡aykur Rizespor ve Hatayspor'a yenilip Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve BB Erzurumspor'la berabere kaldÄ±. GÃ¶ztepe salÄ± gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Galatasaray'Ä±n rakibi olacak.Â

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