Eski kulÃ¼bÃ¼ Sportin Lizbon'un da Ä±srarla istediÄŸi 36 yaÅŸÄ±ndaki eldivenin Ã¶nceliÄŸinin GÃ¶ztepe olduÄŸu ifade edildi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda gÃ¶sterdiÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± performansla taraftarÄ±n en sevdiÄŸi isimlerin baÅŸÄ±nda gelen Beto'ya 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme Ã¶nerileceÄŸi vurgulandÄ±.

BaÅŸkan Mehmet Sepil'in en kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde Beto ileÂ mukavele yenileyeceÄŸi ve kaptanÄ±n takÄ±mda kalacaÄŸÄ± bildirildi. Kariyerinde Ã¼lkesinin Porto ve Ä°spanya'nÄ±n Sevilla takÄ±mlarÄ±yla UEFA Avrupa Ligi kupasÄ±nÄ± havaya kaldÄ±ran Beto Pimparel, Portekiz Milli TakÄ±m'da 14 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±.

GÃ¶ztepe'ye 2017-2018 sezonunda gelen tecrÃ¼beli eldiven SÃ¼per Lig'de 87 mÃ¼sabakaya, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda ise 2 maÃ§a Ã§Ä±kÄ±p kalesinde gÃ¼ven verdi.