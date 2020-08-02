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02.08.2020 - 13:31 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Göztepe'de mesai yoğun olacak

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör İlhan Palut'la yola devam kararı alıp, kaleci Beto, Castro, Reis, Deniz ve Jerome ile resmen vedalaşan Göztepe bu hafta iç ve dış transferde yoğun mesai harcayacak.

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Sarı-kırmızılı yönetimin ilk olarak kadroda tutmayı planladığı Berkan, Titi, Napoleoni, Mossoro ve Soner'in işini bitirmeyi hedeflediği öğrenildi. Kurmayların 5 oyuncuyu kesinlikle bırakma taraftarı olmadığı ve futbolcularla bir an önce anlaşma zemini bulacağı vurgulandı. İç transferde sorun yaşamak istemeyen sarı-kırmızılıların 5 oyuncuya tatmin olacakları bir teklifle geleceği dile getirildi.

İlhan Palut'un raporu doğrultusunda kolları sıvayan yönetim birçok kulübün peşinde olduğu Alpaslan transferinde de görüşmeler yapacak. İzmir ekibi ile sözleşmesi 2021 ylına kadar devam eden tecrübeli oyuncuya iyi bir bonservis bedeli verilmesi durumunda, Göztepe'nin Alpaslan'ı uğurlayacağı açıklandı. İç transferi bitirdikten sonra takviye çalışmalarına geçecek Göztepe öncelikli olarak tecrübeli bir kaleci ve kaliteli bir santrforu takıma dahil edecek.

Göztepede mesai yoğun olacak

Yurt içi ve dışından oyuncuları belirleyen kurmayların ağustos ortasına kadar transferin büyük bölümünü bitirmeyi amaçladığı gelen haberler arasında.

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