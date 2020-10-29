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29.10.2020 - 13:50 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Göztepe'de Mihojevic formayı kaptı

SÜPER Lig’de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçta lider Aytemiz Alanyaspor’la karşı karşıya gelecek.

Göztepe'de Mihojevic formayı kaptı
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Göztepe’de stoper Alpaslan Öztürk henüz iyileşemezken, yeni transferlerden Marko Mihojevic son 2 maçta formayı kaptı. Alpaslan’ın yokluğunda teknik direktör İlhan Palut’un savunmanın göbeğinde forma verdiği Boşnak oyuncu gösterdiği performansla geçer not aldı.

Palut, Brezilyalı defans Titi’yi ise tamamen gözden çıkardı. Sarı-kırmızılılarda son 2 sezondur savunmanın sigortası olarak gösterilen Titi, bu sene sadece 2 karşılaşmada forma giydi. Oyuna sonradan dahil olan tecrübeli stoper 6 dakika sahada kalabildi. Mihojevic ise 3-2 kaybedilen Fenerbahçe ve golsüz berabere kalınan Kasımpaşa müsabakalarından 90’ar dakika oynadı.

Mihojevic’in cumartesi günü de Alpaslan’ın yokluğunda Alanyaspor karşılaşmasına onbirde çıkacağı bildirildi.

Göztepede Mihojevic formayı kaptı

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