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20.11.2020 - 12:22 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Göztepe'de Napoleoni forma bekliyor

Süper Lig'de milli aranın ardından pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Stefano Napoleoni, forma bekliyor.

Göztepe'de Napoleoni forma bekliyor
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Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan İtalyan oyuncu geride kalan 7 karşılaşmada kadroya dahi giremedi. Geçen sezon Medipol Başakşehir'den transfer olduğu Göztepe'de 29 karşılaşmada forma giyen 34 yaşındaki forvet 6 gol atıp 3 de asist yaptı. 

Bu sezona talihsizliklerle başlayan Napoleoni yeşil sahalara hasret kaldı. Milli arada sağlığına kavuşup çalışmalara başlayan Napoleoni'nin Ankaragücü karşılaşmasında 21 kişilik kadroda yer alacağı, teknik direktör Elhan Palut'un deneyimli futbolcuyu maçın gidişatına göre değerlendireceği öğrenildi. Göz-Göz'de koronavirüs teşhisi konulan Mossoro ve Burak'ın yanı sıra Alpaslan, Ideye, Gassama ve Batuhan sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak.

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