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24.11.2020 - 13:24 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)-

Göztepe'de Ndiaye şov başladı

Hirvatistan'ın Gorica takımından kadroya dahil olan ve oynadığı ilk 6 karşılaşmada sessiz kalan Senegalli forvet son 2 mücadalede 3 gol atarak yıldızlaştı.

Göztepe'de Ndiaye şov başladı
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Süper Lig'de son olarak Gürsel Aksel Stadında puan cetvelinin son sırasındaki MKE Ankaragücünü 3-1 yenerek 6 maç aradan sonra kazanan Göztepede golcü Cherif Ndiaye şova başladı.

Sezon başında Hirvatistan'ın Gorica takımından kadroya dahil olan ve oynadığı ilk 6 karşılaşmada sessiz kalan Senegalli forvet son 2 mücadalede 3 gol atarak yıldızlaştı.

Siftahı deplasmanda 1-1 biten Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında yapan 24 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü önünde 2 gol birden atarak galibiyette başrol oynadı. Özellikle son 2 sezondur hem gol yollarında hem de forvetlerde büyük sıkıntılar yaşayan Göz-Gözde Nidayenin bu performansı teknik ekibi umutlandırdı. Göztepe'nin diğer golcüsü Brown Ideye ise 1 gol atabildi. Ideyenin sakatlanmasıyla formayı kapan Ndiaye bulduğu şansı çok iyi değerlendirmiş oldu.

Göztepede Ndiaye şov başladı

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