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03.08.2020 - 18:48 | | AA

Göztepe'de Serdar Gürler ile yollar ayrıldı!

Göztepe, kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler'e teşekkür etti.

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler'e teşekkür etti. 

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1,5 yıl önce İspanyol temsilcisi Huesca'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Serdar Gürler'in sözleşmesinin sona erdiği belirtildi. 

Açıklamada, Serdar Gürler'e emekleri için teşekkür edildi ve futbol kariyerinde başarılar dilendi.

Göztepede Serdar Gürler ile yollar ayrıldı

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