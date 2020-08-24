SÃ¼per Lig'de transferde Kocaelisporlu forvet Burak ve Hataysporlu Ã¶n libero Kubilay'dan sonra son olarak Yunasistan'Ä±n Aris takÄ±mÄ±nda forma giyen NijeryalÄ± golcÃ¼ Brown Ideye ile sÃ¶zleÅŸme imzalayan GÃ¶ztepe, art arda bombalarÄ± patlatmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Kadrosundan birÃ§ok isimle vedalaÅŸÄ±rken ÅŸu ana kadar sadece 3 takviye yapan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n FenerbahÃ§e'den ayrÄ±lan kanat oyuncusu Alper Potuk, Steau BÃ¼kreÅŸ'ten SÄ±rp stoper Bogdan Planic ve Maribor'un kalecisi Kenan Piric ile anlaÅŸma aÅŸamasÄ±na geldiÄŸi bildirildi.

Oyunculara teklifini ileten yÃ¶netimin bu hafta iÃ§inde imza ÅŸov yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. GÃ¶z-GÃ¶z'de teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut en az 7 transfer daha yapacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Futbol yaÅŸamÄ±na SÄ±rbistan'Ä±n Jedinstvo Putevi takÄ±mÄ±nda baÅŸlayan 28 yaÅŸÄ±ndaki Planic, Ã¼lkesinde OFK Belgrad, KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z ve Vojvodina'da oynadÄ±ktan sonra Romanya'nÄ±n yolunu tuttu. Steau BÃ¼kreÅŸ'te 2.5 sezon forma giyen deneyimli savunmacÄ±, geÃ§en sezon 31 resmi maÃ§ta forma giydi.

BoÅŸnak kaleci Piric ise Sloboda Tuzla takÄ±mÄ±nda kariyerine start verdi.Â Zrinjski Mostar'da da oynayan 26 yaÅŸÄ±ndaki eldiven, Slovenya'da Olimpija Ljubljana ve Maribor'da gÃ¶rev aldÄ±. Piric 2 kez de Bosna Hersek Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n kalesini korudu.

EskiÅŸehirspor'dan yetiÅŸen 29 yaÅŸÄ±ndaki Alper ise 7 sezon FenerbahÃ§e'de oynadÄ±ktan sonra bu yaz dÃ¶neminde sarÄ±-lacivertlilere veda etti. FenerbahÃ§e'de 152 maÃ§ta 12 gol atÄ±p 2014 yÄ±lÄ±nda ÅŸampiyonluk yaÅŸayan tecrÃ¼beli futbolcu, 15 kez A Milli TakÄ±m'da forma giydi.

GÃ¶z-GÃ¶z, geÃ§en sezonki kadrosundan Beto, Castro, Reis, Serdar GÃ¼rler, Wilczek, Jerome, Deniz Kadah, HÃ¼seyin Bulut, Kerem Atakan Kesgin, Borges ve Samed Ali ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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