Â Teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut her iki kanatta da gÃ¶rev yapabilen HÄ±rvat asÄ±llÄ± NorveÃ§li futbolcuya Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ maÃ§larÄ±nda 11'de ÅŸans verdi. Toplam 266 dakika sahada kalan 27 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu skora katkÄ± saÄŸladÄ±.

Denizlispor maÃ§Ä±nda ÅŸÄ±k bir gole imza atan Zlatko Tripic, son Gaziantep FK sÄ±navÄ±nda ise Soner'in golÃ¼ne asist yaptÄ±. GeÃ§en sezonun devre arasÄ±nda NorveÃ§'in Viking takÄ±mÄ±ndan transfer edilen Tripic, ilk dÃ¶neminde sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda bekleneni ortaya koyamamÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Urla Adnan SÃ¼vari Tesisleri'nde sÃ¼rdÃ¼ren GÃ¶z-GÃ¶z'de sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan yeni transfer Nwobodo dÄ±ÅŸÄ±nda eksik bulunmuyor.