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01.10.2020 - 13:05 | | Onur ATIÅž / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

Göztepe'de Tripic vazgeçilmez oldu

SÃ¼per Lig'de cumartesi gÃ¼nÃ¼ Medipol BaÅŸakÅŸehir'e konuk olacak GÃ¶ztepe'de sezon baÅŸÄ±nda satÄ±lmasÄ± gÃ¼ndeme gelen kanat oyuncusu Zlatko Tripic, geride kalan 3 haftadaÂ performansÄ±yla vazgeÃ§ilmez oldu.

Göztepe'de Tripic vazgeçilmez oldu
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Â Teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut her iki kanatta da gÃ¶rev yapabilen HÄ±rvat asÄ±llÄ± NorveÃ§li futbolcuya Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ maÃ§larÄ±nda 11'de ÅŸans verdi. Toplam 266 dakika sahada kalan 27 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu skora katkÄ± saÄŸladÄ±.

Denizlispor maÃ§Ä±nda ÅŸÄ±k bir gole imza atan Zlatko Tripic, son Gaziantep FK sÄ±navÄ±nda ise Soner'in golÃ¼ne asist yaptÄ±. GeÃ§en sezonun devre arasÄ±nda NorveÃ§'in Viking takÄ±mÄ±ndan transfer edilen Tripic, ilk dÃ¶neminde sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda bekleneni ortaya koyamamÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Urla Adnan SÃ¼vari Tesisleri'nde sÃ¼rdÃ¼ren GÃ¶z-GÃ¶z'de sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan yeni transfer Nwobodo dÄ±ÅŸÄ±nda eksik bulunmuyor.

GÃ¶ztepede Tripic vazgeÃ§ilmez oldu

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