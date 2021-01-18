GÃ¶ztepe'de Ãœnal Karaman sesleri

SÃ¼per Lig'de teknik direktÃ¶r arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren GÃ¶ztepe'de Ãœnal Karaman ismi Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. Ã–nceki hafta 1-0 kaybedilen Fraport-Tav Antalyaspor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°lhan Palut'la yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±p henÃ¼z yeni Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±sÄ±nÄ± belirlemeyen GÃ¶z-GÃ¶z'de, yÃ¶netimin takÄ±m planlamasÄ± ve bÃ¼tÃ§e konusunda Ãœnal Karaman'la bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.

BaÅŸkan Mehmet Sepil'in deneyimli teknik adamda karar kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ãœnal Karaman'Ä±n bu hafta iÃ§inde kurmaylara kesin cevabÄ±nÄ± vereceÄŸi kaydedildi. Son olarak geÃ§en sezon Trabzonspor ve Ã‡aykur Rizespor'u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Karaman'Ä±n yarÄ±n oynanacak GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nÄ± da tribÃ¼nden izleyebileceÄŸi kaydedildi. GÃ¶z-GÃ¶z'Ã¼n Ãœnal Karaman'Ä±n olmamasÄ± halinde Tolunay Kafkas, BÃ¼lent Korkmaz ve Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez gibi alternatif hocalara yÃ¶neleceÄŸi de kaydedildi.Â

DIABATE TAMAM

Transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da sÃ¼rdÃ¼ren GÃ¶ztepe, Trabzonsporlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate transferi iÃ§in kulÃ¼bÃ¼yle her konuda anlaÅŸtÄ±. Diabate'nin Ä°zmir'e gelip sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±ktan sonra takÄ±ma katÄ±lacaÄŸÄ± vurgulandÄ±. Yunanistan'Ä±n Paok takÄ±mÄ±nda top koÅŸturan NijeryalÄ± orta saha Anderson Esiti ve Stoke City'de forma giyen kanat Tom Ince transferlerinde de sona gelen Ä°zmir ekibinin GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan imzalarÄ± art arda attÄ±racaÄŸÄ± vurgulandÄ±. Trabzonspor'a sezon baÅŸÄ±nda FransÄ±z temsilcisi Amiens SC'den transfer olan Malili Diabate, bordo-mavili formayÄ± toplam 7 resmi maÃ§ta giydi. Sahada 247 dakika kalan 25 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu skora katkÄ± koyamadÄ±.Â

RAKÄ°P GENÃ‡LERBÄ°RLÄ°ÄžÄ°Â

SÃ¼per Lig'de geÃ§en cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Ä°ttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yenerek rahat bir nefes alan GÃ¶ztepe yarÄ±n evinde GenÃ§lerbirliÄŸi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. GÃ¼rsel Aksel StadÄ±'nda oynanacak mÃ¼sabaka saat 16.00'da baÅŸlayacak. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ± sahaya antrenÃ¶r Yasin GÃ¼leryÃ¼z Ã§Ä±karacak. GÃ¶ztepe'de yeni tip koronavirÃ¼s testi pozitif olan bir oyuncunun karantinasÄ± sÃ¼rerken, Alpaslan Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n sakatlÄ±ÄŸÄ± da devam ediyor. Bu maÃ§ Ã¶ncesi sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin 22 puanÄ± bulunurken, son 2 maÃ§Ä±nda puan elde edemeyen GenÃ§lerbirliÄŸi ise 19 puanla 17'nci durumda yer alÄ±yor.

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