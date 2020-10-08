SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n gÃ¶zbebeÄŸi olup 2018 yÄ±lÄ±nda profesyonel sÃ¶zleÅŸmeye imza atan 21 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, bu sezon ilk 4 maÃ§Ä±n tamamÄ±nda sahaya ilk 11'de Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°lhan Palut'un orta alanda gÃ¶rev verdiÄŸi YalÃ§Ä±n, Yukatel Denizlispor maÃ§Ä±nda 86, Yeni Malatyaspor deplasmanÄ±nda 46, Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ mÃ¼sabakasÄ±nda 90 ve Medipol BaÅŸakÅŸehir mÃ¼cadelesinde de 84 dakika sahada kaldÄ±.

YalÃ§Ä±n, ilk yÄ±lÄ± olan 2018-2019 sezonunda SÃ¼per Lig'de sadece 2 maÃ§ta sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayÄ± giyip 9 dakika oyunda kaldÄ±. GenÃ§ futbolcu geÃ§en sezon ise daha fazla sÃ¼re almayÄ± baÅŸardÄ±. Ã–zellikle Ä°lhan Palut'un gÃ¶reve gelmesiyle forma rekabetinde baÅŸarÄ±lÄ± olan YalÃ§Ä±n, toplam 12 maÃ§ta kendini gÃ¶sterdi. GÃ¶ztepe'de YalÃ§Ä±n'Ä±n yanÄ± sÄ±ra altyapÄ±dan yetiÅŸen diÄŸer oyuncu Efe Binici de bu sezon SÃ¼per Lig'de oynamaÅŸa ÅŸansÄ± buldu. GenÃ§ orta saha oyuncusu Denizlispor ve BaÅŸakÅŸehir maÃ§larÄ±nda oyuna sonradan dahil oldu ve toplam 13 dakika boyunca mÃ¼cadele etti.

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