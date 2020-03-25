SÃ¼per Lig'de corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda tÃ¼m maÃ§larÄ±n ertelenmesinin ardÄ±ndan GÃ¶ztepe yeni sezon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na erkenden baÅŸladÄ±.

Verilen arada, 2020-2021 sezonu kadrosunu oluÅŸturmak iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan teknik ekibin yollarÄ± ayÄ±racaÄŸÄ± isimleri netleÅŸtirdiÄŸi ifade edildi. Teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut'un golcÃ¼ Cameron Jerome, orta saha Celso Borges ve sol bek Leo Schwechlen'i yeni dÃ¶nemde planlarÄ± arasÄ±na almadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Yerli oyunculardan bazÄ±larÄ±yla da yollarÄ±n ayrÄ±lacaÄŸÄ± ancak isimlerin tam olarak netleÅŸmediÄŸi vurgulandÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda Jerome ve Leo'nun bu sezon bitiminde mukaveleleri sona erecek. Ancak Kosta RikalÄ± Borges'in ise GÃ¶z-GÃ¶z ile 2021 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¶zleÅŸmesi bulunuyor. Bu sezon GÃ¶ztepe ile 21 lig, 2 Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na Ã§Ä±kan Ä°ngiliz forvet Jerome sadece 3 gol atabildi. Genelde yedek kulÃ¼besinde oturan Borges 21 resmi maÃ§ta forma giyip 1 gol kaydederken, defansta gÃ¶rev alan FransÄ±z Leo ise 12 maÃ§ta gÃ¶rev yaptÄ±.

Bu arada salgÄ±n tedbirleri nedeniyle futbolcularÄ±n evlerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± GÃ¶ztepe'de cuma gÃ¼nÃ¼ Urla Adnan SÃ¼vari Tesislerinde baÅŸlamasÄ± planlanan idmanlarÄ±n ertelenmesi gÃ¼ndemde.

Â