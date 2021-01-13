Göztepe'den Crivelli bombası!

Süper Lig'de ara transfer döneminde takviye çalışmalarını sürdüren Göztepe yönetimi, hücum için de arayışa geçti. Şu ana kadar Ankaraspor'dan Beykan Şimşek ve Belçika'nın Anderlecht takımından Peter Zulj'u kadrosuna dahil eden Göztepe, ilk yarıda verim alamadığı ileri uca da Başakşehir'den Enzo Crivelli'yi takviye etmek istiyor. İstanbul ekibinde Demba Ba ve Gulbrandsen gibi golcülerin varlığı nedeniyle banko forma giyemeyen ve kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun kiralanması planlanıyor.

SEPİL DEVREDE

Başakşehir'den son zamanlarda Soner Aydoğdu, Stefano Napoleoni ve Mossoro gibi yıldızları transfer eden Başkan Mehmet Sepil'in Crivelli için de devrede olduğu öğrenildi. Sepil'in Crivelli'yi iknaya çalıştığı ve futbolcunun İzmir'de futbol oynamaya sıcak bakması halinde resmi adımların atılacağı öğrenildi. Bordeaux altyapısında yetişen Crivelli, Fransa'da Bastia, Caen, Angers ekiplerinde forma giyerken 2019'da Başakşehir'e imza atmıştı. Sarı-kırmızılıların, ön libero mevkisi için de son olarak Belçika'da St. Truiden forması giyen 27 yaşındaki Gineli Mory Konate ile anlaştığı ve İzmir'e davet ettiği iddia edildi.

ZULJ, GÖZTEPE'NİN İLK AVUSTURYALISI

Göztepe'nin kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Peter Zulj, sarı-kırmızılı ekibin ilk Avusturyalı fut-bolcusu unvanını aldı. Süper Lig'de 29. sezonunu geçiren Göztepe'de şu ana kadar 51 yabancı oyuncu forma giydi. Belçika'nın Anderle-cht takımından sezon sonuna kadar kiralanan Avusturyalı Peter Zulj, İzmir temsilcisin-de 52'nci yabancı isim olarak mücadele edecek. Bu arada 27 yaşındaki futbolcu dün ilk idmanına çıkarak takıma arkadaşlarıyla tanıştı.