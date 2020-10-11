Göztepe'den gollü prova: 4-0

Süper Lig ve TFF 1inci Ligde milli maç nedeniyle verilen arayı değerlendiren Göztepe ve Menemenspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan müsabakayı Göztepe 4-0 kazandı.

Sarı kırmızılılar sahaya Megyeri, Burekovic, Titi, Mihojevic, Murat, Poko, Guilherme, Nwobodo, Tibet, Burak ve Ndiaye on biri ile çıkarken, Menemenspor Amir, Rıdvan, Furkan, Burak, Sikiru, Alhassan, Taşkın, Tayfun, Şeref, Mehmet ve Rasheed tertibiyle oynadı. Göz-Göz 11. dakikada Guilherme ile öne geçti: 1-0. 20.dakikada Burekovic farkı 2ye çıkardı: 2-0. Göztepe 30. dakikada Ndiaye ile durumu 3-0'a getirdi. Karşılaşmada son sözü 47. dakikada Poko söyledi: 4-0.

Göztepe vs Gaziantep Maçının Perde Arkası