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03.08.2020 - 16:07 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

Göztepe'den Serdar Gürler'e veda

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, önceki sezonun devre arasında İspanya'nın Huesca takımında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Serdar Gürler'le vedalaştı.

Göztepe'den Serdar Gürler'e veda
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İzmir ekibinde 1.5 sezonda toplam 47 resmi müsabakaya çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, toplam 10 gol attı. Serdar, ligin 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta ciddi şekilde sakatlanmış, oyuncunun çapraz bağları kopmuştu. Serdar Gürler'in yeni sezon öncesi Antalyaspor'la prensipte anlaştığı öne sürülüyor. 

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