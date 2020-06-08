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08.06.2020 - 13:17 | | DHA

Göztepe'den Trabzonspor'a geçit yok

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, koronavirüs arası sonrası cuma günü lider Trabzonspor'la evinde oynayacağı ilk karşılaşmaya iddialı hazırlanıyor.

Göztepe'den Trabzonspor'a geçit yok
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Son 3 sezonda rakibine kök söktüren sarı kırmızılılar, Karadeniz ekibine yine geçit vermemeyi hedefliyor. Koronavirüs salgını yüzünden 17 Mart'ta seyircisiz oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasından bu yana futbola hasret kalan Göz-Göz, iki ekip arasında yapılan son 5 maçta Trabzonspor'u 3 kez yendi. Göz-Göz, 2017-2018 sezonunda 14 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de Trabzonspor'u cezası nedeniyle taraftarından yoksun oynadığı maçta Bornova Stadı'nda 3-2 mağlup etti. Trabzon'daki rövanş ise golsüz sona erdi.

Göztepe, geçen sezon Trabzonspor'u bu kez deplasmanda mağlup etti. 2018-19 sezonunda Trabzonspor'u gurbette 2-1'lik skorla geçen İzmir temsilcisi, Bornova Stadı'ndaki müsabakayı ise 3-1 kaybetti. Bu sezonun ilk yarısında yine Trabzon'da rakibi karşısına çıkan Göztepe sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Pandemi nedeniyle Gürsel Aksel Stadı'nda boş tribünlere karşı Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe bir kez daha 3 puana kilitlendi. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren sarı kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Göztepeden Trabzonspora geçit yok

Göztepe'in İhtişamlı Gürsel Aksel Stadyumu

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